Париж, 20 января, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Во Франции заблокировали счета RT France, банки сделали это по распоряжению властей, сообщила руководитель редакции Ксения Федорова.

Christian Ohde.face to face Счет заморожен

«Мы получили письмо от нашего банка о заморозке счетов RT France по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций», — цитирует ее телеграм-канал RT.

Несмотря на то что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции, подобное решение фактически парализует нашу деятельность, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее YouTube закрыл доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ, включая RT, во всём мире. В октябре 2022 года суд в Москве обязал Google разблокировать 27 YouTube-каналов RT.

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