Ханой, 20 января, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Настоящей причиной отставки бывшего президента Вьетнама Нгуен Суан Фука стала его супруга Тран Тхи Нгует Тху, которая, предположительно, была замешана в мошенничестве на $170 млн. Об этом сообщает сингапурский портал CNA со ссылкой на старшего научного сотрудника и координатора программы исследований Института Юсофа Исхака Ле Хонг Хиеп.

Kremlin.ru Нгуен Суан Фук

«Я думаю, что главная причина отставки в том, что жена президента и некоторые члены его семьи предположительно замешаны в некоторых коррупционных скандалах», — сказал он, добавив, что супруга экс-президента была частью скандала, связанного с мошенничеством с наборами для тестирования на коронавирус.

По его словам, правящая партия не стала упоминать скандал, чтобы «сохранить лицо президента, защитить репутацию партии и общественный имидж».

Напомним, что 17 января Центральный комитет Коммунистической партии Вьетнама утвердил добровольную отставку президента страны.

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