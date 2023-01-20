Москва, 20 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Данные, согласно которым бизнесмен Джордж Сорос в течение многих лет платил влиятельным журналистам, производят в США эффект «ядерного взрыва», написала в своем телеграм-канале 20 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД России Мария Захарова

Ранее Fox News сообщил, что Сорос потратил не менее 131 млн долларов, которые передал влиятельным представителям СМИ, включая журналистов СNN, Bloomberg и Washington Post, для освещения событий в нужном ему ключе.

«Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории», — отметила Захарова.

Именно власти США так любят рассказывать о том, что свобода и беспристрастность СМИ — основа демократии, теперь ж выяснится, что риторика резко расходится с практикой, считает представитель МИД.