Захарова заявила о «ядерном взрыве» в политике США из-за данных о Соросе
Захарова заявила о «ядерном взрыве» в политике США из-за данных о Соросе и журналистах
Москва, 20 января, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Данные, согласно которым бизнесмен Джордж Сорос в течение многих лет платил влиятельным журналистам, производят в США эффект «ядерного взрыва», написала в своем телеграм-канале 20 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Fox News сообщил, что Сорос потратил не менее 131 млн долларов, которые передал влиятельным представителям СМИ, включая журналистов СNN, Bloomberg и Washington Post, для освещения событий в нужном ему ключе.
«Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории», — отметила Захарова.
Именно власти США так любят рассказывать о том, что свобода и беспристрастность СМИ — основа демократии, теперь ж выяснится, что риторика резко расходится с практикой, считает представитель МИД.