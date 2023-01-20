Минск, 20 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. В кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко компьютер зарубежного производства меняют на отечественный. Об этом 20 января сообщает телеграм-канал Пул Первого.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Александр Лукашенко

«Яблока» на столе у «Первого» больше не будет! Прямо сейчас в кабинете у Лукашенко устанавливают отечественный компьютер марки Horizont!» — пишет телеграм-канал.

По информации пресс-службы президента Белоруссии, 20 января в Минске Лукашенко посетил выставку научных достижений «Беларусь интеллектуальная».

В ходе осмотра стендов белорусский лидер заявил, что в стране достаточно всего не только для обороны и безопасности, но и для мирной жизни.

Как передавало ИА REGNUM, промышленное производство в Белоруссии выросло на 6,5%.

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