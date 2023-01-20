Москва, 20 января, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В планах у президента России Владимира Путина пока нет встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, рассказал журналистам 20 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

The Kremlin Moscow Владимир Путин

С главой МАГАТЭ взаимодействуют российские дипломаты, а также представители Росатома, добавил Песков.

Ранее Гросси заявил, что намерен вновь осудить вопрос о ситуации вокруг Запорожской АЭС с представителями России и Украины.

В настоящее время ситуация «на восточном фланге» в зоне боевых действий накаляется, необходимо вернуться к вопросу о создании «зоны безопасности» вокруг ЗАЭС, сказал глава МАГАТЭ 20 января.