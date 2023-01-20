Москва, 20 января, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Представитель органов правопорядка ранил в плечо мужчину, подозреваемого в краже чужого имущества на юго-востоке Москвы. Об этом заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

Duma.gov.ru Полиция

Сообщается, что 18 января сотрудники полиции задержали двух мужчин возле домов на улице 8-я Текстильщиков. Предположительно, они обокрали пункт выдачи товаров Wildberries.

«В ходе разбирательства один из подозреваемых оттолкнул оперативника и попытался скрыться. При задержании злоумышленника он оказал активное сопротивление и попытался завладеть табельным оружием правоохранителя», — приводит слова пресс-службы РИА Новости. В полиции добавили, что сотрудник органов произвел выстрел, ранив нападавшего в правое плечо.

Сообщается, что пострадавшему была оказана медицинская помощь.

В настоящее время органы правопорядка устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, артист балетной труппы Мариинского театра Наиль Хайрнасов во время спектакля «Бахчисарайский фонтан» на сцене театра по неосторожности получил ранение руки от сабли.

Читайте также: Танцовщик Мариинского театра во время спектакля ранил себя саблей