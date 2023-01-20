Москва, 20 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Пока нет точных дат по посланию президента РФ Федеральному собранию, а также по прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом 20 января заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы будем информировать о сроках проведения этих мероприятий своевременно. Пока точные даты назвать не могу», — сказал Песков.

Напомним, в 2022 году не состоялось ни одно из этих традиционных мероприятий. Послание было отложено на начало 2023 года. Также не было прямой линии, которая обычно проходила летом, и большой пресс-конференции, которую проводили в декабре.