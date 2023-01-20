Москва, 20 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Страны Запада полностью отвергли призывы прислушаться к озабоченностям России, расплатой за их цинизм стала эскалация конфликта на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 20 января журналистам.

Dmitry Golubovich Дмитрий Песков

Комментируя эскалацию риторики вокруг украинского кризиса, он предложил «внутренне отмотать плёнку» на конец 2021 года, когда Россия предлагала обсуждать его за столом переговоров, но была абсолютно отвергнута. Западу, подчеркнул он, следует раскаяться.

«Нужно раскаяться в абсолютном цинизме за последние восемь лет, когда была игра в напёрстки, когда ФРГ, Франция играли в напёрстки с минскими договоренностями. Вот сейчас расплачиваются», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что пора осознать цинизм игры, в ходе которой западные страны обманывали Москву и готовили для населения Донбасса ещё более страшную судьбу. Этой судьбы для Донбасса не допустила Россия.

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