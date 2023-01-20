Москва, 20 января, 2023, 12:54 — ИА Регнум. В вопросе частичной мобилизации пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал журналистам ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина, который заявил о её завершении. Также 20 января он прокомментировал ряд других актуальных тем. В частности, передал от имени Владимира Путина пожелание скорейшего выздоровления после операции экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Журналисты поинтересовались у Пескова достоверностью информации о том, что на крыше здания Минобороны РФ появилась система ПВО, но он посоветовал обратиться непосредственно в Минобороны с этим вопросом.

На вопрос о способах выхода из украинского конфликта Дмитрий Песков заявил, что странам Запада нужно прислушиваться ко мнению и озабоченности России, предлагавшей еще в 2021 году сесть за стол переговоров, а также — раскаяться в цинизме за последние 8 лет, когда ФРГ, Франция, Украина играли в наперстки с Минскими договоренностями.

Также журналистов интересовало, будет ли Кремль отслеживать поставки оружия Киеву из Латинской Америки? Песков ответил утвердительно на вопрос готовности отслеживать такие поставки.

Помимо этого, официальный представитель Кремля сообщил, что Путин 20 января проведет оперативное заседание Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин через своего секретаря Дмитрия Пескова передал слова поддержки экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

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