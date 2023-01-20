Москва, 20 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Недружественные России страны будут препятствовать проведению голосования на федеральных выборах в сентябре, но Центризбирком постарается организовать выборы там, где сможет, сообщила 20 января глава ЦИК России Элла Памфилова.

Kremlin.ru Элла Памфилова

Возможности голосовать будут, но они будут весьма ограничены воинствующими западными политиками — возможны необоснованные массовые высылки российских дипломатов, закрытие консульств, визовые, транспортные и иные ограничения, отметила Памфилова.

Всё это напрямую ударит по избирательным правам россиян, а в некоторых государствах участие в выборах будет просто небезопасно, констатировала глава ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году единый день голосования запланирован на 10 сентября. ЦИК начал плановую подготовку к выборам по всей стране, включая новые регионы.

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