Москва, 20 января, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Два минувших года стали очень плохими для отношений России и Соединенных Штатов Америки. Об этом 20 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Gage Skidmore Джо Байден

По его словам, минувшие два года были очень плохими для двусторонних отношений Кремля и Вашингтона.

«Двусторонние отношения сейчас находятся, наверное, в самой низшей точке исторически, к сожалению», — отметил он.

Песков отметил, что в обозримой перспективе надежд на улучшение взаимоотношений нет.

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин на Российско-туркменском бизнес-форуме сообщил, что Запад оказывает грубое давление на Россию и её страны-партнёры.

Читайте также: 2023 год для РФ и США начался без сигналов о возможной разморозке отношений