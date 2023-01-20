Москва, 20 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Москва будет очень внимательно отслеживать информацию о возможных поставках латиноамериканскими странами оружия киевскому режиму. Об этом 20 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Будем очень внимательно отслеживать», — сказал Песков.

На вопрос, стало ли неожиданностью заявление Пентагона о том, что США работают с девятью латиноамериканскими странами по вопросу передачи оружия киевскому режиму, Песков ответил: «В наше время трудно что-то представить, что может стать неожиданностью».

По его словам, важно помнить про правовые ограничения поставок в третьи страны, поскольку любые поставки связаны с обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения.