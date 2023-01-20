Москва, 20 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подтвердила, что ее предложения по отсрочкам от мобилизации для ряда категорий граждан будут обсуждаться на пленарном заседании палаты парламента в феврале, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Максим Слуцкий/ТАСС Мобилизация

«Подтверждаю, что наши предложения в федеральный закон «О мобилизации» по отсрочкам для отцов детей-инвалидов и инвалидов детства; единственных сыновей одиноких родителей; по увеличению возраста детей в многодетных семьях с 16 до 18 лет — включены в план законопроектной деятельности на февраль», — сказала Останина.

В то же время остаётся под вопросом судьба инициативы об отсрочках от мобилизации для многодетных отцов трёх и более детей.

В то же время на рассмотрении Госдумы находятся 22 законопроекта, касающиеся мобилизации, все они ждут общего заключения правительства России. По информации комитета Госдумы по обороне, Минобороны свои отзывы в правительство уже направило.