Москва, 20 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, касающийся установки систем ПВО на крышах здания Министерства обороны РФ и других строений. Об этом он заявил 20 января.

Petrov Sergey Москва

«Здесь я хочу полностью переадресовать в наше Министерство обороны», — заявил он, добавив, что именно оно несет ответственность за обеспечение безопасности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) начала плановую подготовку к выборам в единый день голосования, 10 сентября, в новых субъектах страны.

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