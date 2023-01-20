Москва, 20 января, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин передал слова поддержки экс-главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который ранее перенес операцию на сердце. Об этом 20 января сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев

«Президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, которую, как мы узнали, он перенес», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 января бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву успешно провели операцию на сердце.

Операция прошла хорошо, жизни бывшего президента страны ничего не угрожает, врачи наблюдают за его состоянием.

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