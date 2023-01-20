Киев, 20 января, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Кандидатуру Романа Абрамовича в качестве переговорщика от киевского режима с Россией предложил в феврале 2022 года глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Об этом заявил продюсер Александр Роднянский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), 20 января сообщает украинское издание «Страна».

Ben Cawthra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Роман Абрамович

«Первым, кто позвонил мне, был мой сын. А вторым — Андрей Ермак, который попросил подключить Романа Абрамовича к переговорному процессу. Ни здрасте, ни до свидания, а сразу сказал: «Давай с Абрамовичем поговорим», — сказал Роднянский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

По его словам, обсуждение кандидатуры посредника началось ещё до начала военных действий, а все украинские политики говорили о необходимости найти посредника.

«Я сказал, что лучший человек, которого я знаю, — Роман Аркадьевич Абрамович», — заявил Роднянский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Он добавил, что Абрамович «обладает эмпатией» и у него есть возможность доносить позицию непосредственно до российского руководства.

Напомним, с участием Абрамовича проходили переговоры России с представителями киевского режима в феврале–марте 2022 года. Впоследствии Абрамович способствовал освобождению главарей нацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).