Москва, 20 января, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Частичная мобилизация обеспечила набор в Вооружённые силы России необходимого числа людей, об этом заявлял президент и на это следует ориентироваться, сообщил 20 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Представителя Кремля попросили прокомментировать ответ администрации президента депутату псковского областного собрания Артуру Гайдуку, который попросил Владимира Путина издать указ об завершении частичной мобилизации. Депутату было сказано, что действие президентского указа о частичной мобилизации продолжается.

«Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу», — сказал Песков.

После уточняющего вопроса о значении фразы «действие указа продолжается» он предположил, что речь идёт о «юридической особенности» и заверил, что прояснит эту ситуацию.

Главное, подчеркнул Песков, всё-таки ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что большинство мобилизованных граждан находятся на «вторых-третьих позициях» или на обучении. Половина всех мобилизованных составляет боевой резерв, поэтому дополнительная мобилизация не нужна.

Читайте также: Путин: никаких факторов для проведения новой мобилизации нет