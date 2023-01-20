Санкт-Петербург, 20 января, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Артист балетной труппы Мариинского театра Наиль Хайрнасов во время спектакля «Бахчисарайский фонтан» на сцене театра по неосторожности получил ранение руки от сабли.

mariinsky.ru Сцена из балета «Бахчисарайский фонтан» (цитата страницы Мариинского театра)

По данным источника портала 78.ru, исполнителя роли Нурали привезли в больницу с рубленой раной и открытым переломом указательного пальца правой кисти. Госпитализация пострадавшему не потребовалась, и после оказания медпомощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

По сценарию спектакля, в IV действии балета военачальник хана Гирея Нурали пытается отвлечь господина от мрачных дум, но воинственные пляски не приносят забвения.

Наиль Хайрнасов в 2013 году окончил Академию русского балета им. А. Я. Вагановой. С того же года служит в труппе Мариинского театра в составе кордебалета. 31 января танцовщик должен выступить в балете «Жизель».