Амстердам, 20 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Власти Нидерландов рассматривают возможность поставки киевскому режиму истребителей F-16. Об этом сообщает голландское издание NL Times со ссылкой на министра иностранных дел королевства Вопке Хукстру.

Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Истребитель F-16

В ходе дебатов в палате представителей глава МИД Нидерландов заявил, что страна рассмотрит возможность поставок Украине, если Киев попросит об этом. Он подчеркнул, что правительство «непредвзято» рассмотрит такой запрос.

Ранее министр обороны Нидерландов Кейса Оллонгрен заявила, что страна готова оплатить поставки немецких танков Leopard 2 на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия реагирует с нежеланием на требования поставить киевскому режиму танки Leopard 2 из-за собственной истории.

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