Хельсинки, 20 января, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Вслед за США самый дорогой пакет военной помощи киевским властям анонсировала Финляндия. По данным министерства обороны страны, речь идет поставке оборонных материалов на сумму 400 миллионов евро. Объемы помощи Украине обсуждают 20 января 50 стран в ходе встречи представителей оборонных ведомств на авиабазе «Рамштайн» (Германия).

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Содержание пакета не раскрывается, но известно, что совокупная стоимость всей финской оборонной помощи Украине составляет 590 миллионов евро.

Решение было обнародовано после того, как премьер Финляндии Санна Марин публично заявила, почему России нельзя позволить победить Украину. Премьер Финляндии Санна Марин:

«Если Россия выиграет войну на Украине, то мы увидим впереди десятилетия такого же поведения. Я думаю, другие страны очень внимательно следят за тем, что происходит сейчас на Украине. И если Россия победит, это будет сигналом, что вы можете вторгнуться в другую страну, вы можете напасть на другую страну и получить выгоду от этого — земли, территории или другие вещи, природные ресурсы и т.д. Мы должны послать сигнал, который противоположен этому: Россия проиграет».

IMAGO.Vesa Moilanen Премьер Финляндии Санна Марин

Ранее минобороны Финляндии высказывало желание поделиться с Украиной финскими танками Leopard. По данным справочника The Military Balance 2021, в распоряжении Хельсинки находятся более 200 танков Leopard двух различных модификаций.

«В вопросе передачи танков Leopard 2 многое будет зависеть от того, как поведет себя Берлин. Сама процедура требует разрешения на экспорт со стороны ФРГ, и, кроме того, немецкий военно-промышленный комплекс имеет серьезное влияние в отношении того, как и какое оборудование мы сможем получить взамен [передаваемого Украине]», — заявил исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола в интервью BBC.

Тогда как в интервью Tagesschau Зеленский заявил, что боевые машины стоит дать потому, что ВСУ не проводит наступательных операций.

«Ты можешь дать «Леопарды»? Ну так дай! Мы же не наступаем. «Леопарды» не поедут по территории РФ, мы защищаемся», — подчеркнул Зеленский.

Michael Kappeler/dpa Танк Leopard 2

Чтобы мотивировать финнов на новые подарки, минобороны Украины выложило в Twitter (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ролик, в котором благодарит страну за военную помощь. Примечательно, что при этом была показана фотография Симо Хяюхя — знаменитого снайпера, убившего в финскую кампанию, по легендам, около 500 красноармейцев.

По этому случаю несколько фактов RT напомнил писатель и публицист Дмитрий Петровский:

«Во-первых, финская война не была проиграна. Она пошла немного не так, как планировалось, с самого начала, но по её итогам Хельсинки выполнил все территориальные требования Москвы. А если Сталин не пошёл на штурм столицы и насильственную смену правительства, то только потому, что посчитал это нецелесообразным.

Во-вторых, Финляндия воевала против Советского Союза, частью которого была тогда и Украина, где тоже в годы, предшествующие финской войне, проходил призыв. Соответственно, из тех 500, что убил Хяюхя, 10–20 точно были украинцами. Чему, собственно, министерство обороны Украины и радуется публично. До последнего украинца, как и было сказано», — уточняет автор.

Напомним, крупнейший пакет военной помощи Украине размером более двух миллиардов долларов собрали в США. Туда, в частности, вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 боевых бронированных машин Stryker, 53 бронетранспортера MRAP, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM и другая военная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия поставит Украине очередной пакет оборонных материалов. Это будет 12-й пакет оборонной техники.

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