Инженеры Западного военного округа провели учения в Ленинградской области
Санкт-Петербург, 20 января, 2023, 12:32 — ИА Регнум. 150 военнослужащих приняли участие в тактическом учении инженеров Западного военного округа в Ленинградской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
По ее информации, в преддверии профессионального праздника инженеры преодолели полосу препятствий и провели штурм в условиях, максимально приближенных к боевым.
Уточняется, что инженерно-разведывательный дозор при помощи современных миноискателей осуществил разведку местности на предмет мин, а военные кинологи провели тренировку с минно-розыскными собаками.
Отмечается, что всего в этом учении приняли участие более 150 военнослужащих, свыше 40 единиц военной техники и вооружения.
Напомним, что 21 января в России отмечают День инженерных войск.