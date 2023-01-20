Верхняя Пышма, Свердловская область, 20 января, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В Верхней Пышме подростка нашли мёртвым в квартире родителей. Об этом 20 января сообщает el.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Смерть

Тело 15-летнего мальчика в многоэтажке на Успенском проспекте обнаружил младший брат, вернувшийся с тренировки.

По словам одного из местного жителей, ребёнок испугался и подумал, что брат его разыгрывает. Родителей, полицию и скорую вызвали соседи.

Известно, что семья погибшего была благополучной. 15-летний мальчик ходил в 10-й класс, однако в последнее время находился на домашнем обучении.

Как сообщало ИА REGNUM, сход лавины возле автомобильного тоннеля в Тибетском автономном районе КНР стал причиной гибели по меньшей мере 20 человек.

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