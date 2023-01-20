Берлин, 20 января, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Германия реагирует с нежеланием на требования поставить киевскому режиму танки Leopard 2 из-за собственной истории. Об этом 20 января заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек в эфире Bloomberg TV.

Felix Zahn Роберт Хабек и Олаф Щольц

«Вы знаете нашу историю, и по понятным причинам мы немного более неохотно рассматриваем этот момент», — сказал Хабек.

По его словам, если США решат, что они поставят киевскому режиму боевые танки, то это облегчит Германии задачу.

Он добавил, Берлин не может самостоятельно инициировать подобный процесс, поэтому будет ждать решений от лидера антироссийской коалиции — США.

Напомним, западные страны озаботились поставками киевскому режиму своих танков из-за того, что советские в странах бывшего Варшавского договора закончились.

Ранее издание Politico написало, что ряд стран Европы работает над созданием коалиции, чтобы оказать давление на Германию в вопросе передачи танков Киеву.