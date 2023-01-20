Москва, 20 января, 2023, 12:05 — ИА Регнум. В западных странах уже ведется подготовительная работа по дискредитации выборов в России, заявила 20 января председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

АГН Москва Элла Памфилова

«У нас есть информация, как ребята готовятся за рубежом, и те, кто здесь, так называемые «спящие», которые далеко они не спящие, — уже «работают», — сказала она журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента России не принималось никаких решений по поводу переноса выборов губернаторов регионов, которые должны пройти осенью 2023 года.

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