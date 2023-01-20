Москва, 20 января, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Создание советской атомной бомбы спасло мир от третьей мировой войны. Об этом 20 января заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного истории российского лидерства в области физики, и заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения советского физика Николая Басова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«История атомного проекта СССР наглядно свидетельствует о том, что фундаментальная наука является непосредственным залогом и национальной безопасности», — сказал Нарышкин.

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По его словам, после ударов Соединённых Штатов по японским городам Хиросиме и Нагасаки, ядерный удар по СССР оставался «вопросом времени». Он подчеркнул, что советские ученые «совершили подвиг», создав за несколько лет ядерный заряд.

Директор СВР акцентировал внимание на том, что успешные испытания советской атомной бомбы стали «наглядным предостережением» США и вынудили «заокеанских агрессоров» пересмотреть свои планы.

«Создание советской атомной бомбы спасло мир от третьей мировой войны», — подчеркнул Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что США пытаются установить связи с противниками нынешних властей Афганистана и тайно поддерживают группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).