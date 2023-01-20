* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 20 января, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Англосаксы скрытно спонсируют террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 19 января заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Бобылев/ТАСС Замир Кабулов

По его словам, англосаксы не только осуществляют контакты с вооруженной оппозицией в Афганистане, но и тайно спонсируют террористов, которые нацелены против стабильности партнеров России в Центральной Азии, других соседей Афганистана, а также заточены против безопасности России.

По словам Кабулова, англосаксы очень хотят отомстить за свое военно-политическое поражение в Афганистане.

«В отместку они делают всё, чтобы на этой многострадальной земле мир не установился», — уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, в Афганистане рассчитывают на взаимодействие с Россией по вопросам экономического сотрудничества, в том числе в налаживании двусторонних торговых отношений.

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