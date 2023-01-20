Москва, 20 января, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили темы двустороннего стратегического партнерства, сообщается 20 января на сайте Кремля.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press/Keystone Press Agency Владимир Путин

Также сообщается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил готовность рассматривать вопрос участия в трёхстороннем союзе России, Казахстана и Узбекистана.

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