Путин обсудил с Токаевым развитие российско-казахстанского партнерства
Путин и Токаев обсудили развитие российско-казахстанского партнерства
Москва, 20 января, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили темы двустороннего стратегического партнерства, сообщается 20 января на сайте Кремля.
Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press/Keystone Press Agency
Владимир Путин
Также сообщается, что стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил готовность рассматривать вопрос участия в трёхстороннем союзе России, Казахстана и Узбекистана.
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