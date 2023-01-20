Донецк, 20 января, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Населённый пункт Клещеевка под Артёмовском (до 1924 года — Бахмут) освобождён российскими войсками. Об этом сообщает 20 января штаб территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«По состоянию на 20 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку», — говорится в сообщении.

Село Клещеевка находится к юго-западу от Артёмовска. Дальнейшее развитие наступления в этом секторе позволит взять под полный огневой контроль трассу между Артёмовском и Константиновкой, по которой для ВСУ подвозят продовольствие и боеприпасы. Кроме того, освобождение села значительно повышает шансы успешного освобождения и Артёмовска.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января об освобождении Клещеевки заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отмечал, что за село идут ожесточённые бои, так как «противник цепляется за каждый метр».

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