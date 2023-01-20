Москва, 20 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прислал депутату Госдумы РФ Сергею Миронову кувалду. Об этом 20 января Миронов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Reinhard Rohner Кувалда

«Благодарю основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина за подарок. Это очень полезный инструмент, уже пользовался им», — написал Миронов.

По его словам, с помощью этого инструмента будет пробита брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение России.

«Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От наших действий сейчас зависит будущее России», — добавил политик.

На кувалде написано: «Миронову С. М. от ЧВК «Вагнер». 13.01.23. Бахмут — Соледар».