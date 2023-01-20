Пекин, 20 января, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Сход лавины возле автомобильного тоннеля в Тибетском автономном районе КНР стал причиной гибели по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает 20 января Центральное телевидение Китая.

Vincent Isore via www.imago-imag Лавина

Судьба ещё восьми человек неизвестна.

Лавина сошла вечером 19 января в районе города Ньингчи. К спасательной операции привлечены более 1 тыс. человек, однако поискам мешает непогода.