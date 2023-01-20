Москва, 20 января, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Прямые авиарейсы планируют запустить из Москвы в Эль-Кувейт. Об этом 20 января сообщает пресс-служба авиакомпании Jazeera Airways.

Markus Mainka Jazeera Airways

По ее информации, регулярные прямые авиарейсы из Москвы в Эль-Кувейт будут запущены партнером аэропорта Домодедово компанией Jazeera Airways со 2 февраля.

Уточняется, что данное направление является уникальным для московского аэропорта. Перелеты планируют выполнять по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Длительность полета составит примерно пять часов.

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