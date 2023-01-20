Москва, 20 января, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Концептуальных договорённостей о поставках нефти и нефтепродуктов достигли Россия и Пакистан. Об этом 20 января заявил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников в ходе пленарного заседания межправительственной комиссии двух стран.

Victor Lisitsyn Перекачка нефти

«Достигнуты концептуальные договорённости по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан», — сказал Мочальников.

Он добавил, что в ходе встречи стороны обсудили все вопросы, касающиеся газопровода «Пакистанский поток». По его словам, на эти вопросы были даны ответы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия и Пакистан готовы подписать документы по строительству «Пакистанского потока».