Москва, 20 января, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Законопроект, который поможет избежать волокиты и необоснованного затягивания сроков при расследовании уголовных дел, внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Nikolay Gyngazov Уголовное дело

Парламентарии обратили внимание на то, что следователи до пяти месяцев не принимают к производству возвращенные для дополнительного расследования уголовные дела.

«Очевидно, что факты необоснованного продления сроков следствия должны быть исключены, поскольку нарушают основополагающие принципы уголовного судопроизводства, и в первую очередь, на доступ к правосудию. Из-за этого потерпевшие необоснованно длительное время ожидают наказания виновных и возмещения причиненного им ущерба», — отметил Пискарёв.

В действующем законодательстве отсутствует требование, обязывающее следователя незамедлительно либо в установленный срок принять уголовное дело, по которому прокурором или руководителем следственного органа отменено неправомерное решение, к производству и приступить к расследованию.

Кроме того, в Уголовно-процессуальном кодексе РФ не урегулирован вопрос об окончании срока предварительного расследования при направлении в суд постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести и назначении этому лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Все эти вопросы призван урегулировать внесенный законопроект.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на оптимизацию ряда процессуальных процедур в рамках как судебного контроля, так и судебного разбирательства в судах первой и апелляционной инстанций.

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