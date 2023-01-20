Минск, 20 января, 2023, 11:34 — ИА Регнум. В ходе совместных учений вооруженные силы России и Белоруссии наносят поражение пунктам управления, а также скоплению техники и живой силе условного противника. Об этом 20 января сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

Maxim Maksimov Самолёт ДРЛО А-50

По ее информации, 20 января российские и белорусские авиационные подразделения продолжают выполнять задачи по предназначению со всех аэродромов Вооруженных сил Белоруссии.

Летчики выполняют боевое применение на Ружанском полигоне. Авиация подавляет средства противовоздушной обороны, наносит поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силе условного противника.

Уточняется, что летные экипажи осуществляют истребительное авиационное прикрытие ударных групп бомбардировочной и штурмовой авиации.

«С аэродрома Мачулищи самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки и управление экипажами многоцелевых истребителей», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января в Белоруссии стартовали совместные с Россией летно-тактические учения.

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