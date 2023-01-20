* ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 20 января, 2023, 11:56 — ИА Регнум. США пытаются установить связи с противниками нынешних властей Афганистана и тайно поддерживают группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Российская сторона, подтвердил он, располагает данными о попытках США выйти на силы, которые стоят за военным сопротивлением властям в Афганистане. Соединённым Штатам хочется отомстить за своё позорное военно-политическое поражение в этой стране, и они препятствуют установлению на этой земле мира.

«Но хуже является ещё то, что кроме контактов с вооружённой оппозицией в Афганистане англо-саксы скрытно спонсируют игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые заточены против стабильности не только наших центральноазиатских партнеров, других соседей Афганистана, но и безопасности России», — сказал Кабулов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Кабулов и посол России Дмитрий Жирнов обсудили вопросы стабилизации обстановки в Афганистане, а также вопросы безопасности с министром иностранных дел во временном правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амиром Ханом Моттаки.

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