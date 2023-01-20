Санкт-Петербург, 20 января, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС при помощи зависшего над оторвавшейся льдиной вертолета, рискуя жизнью, спасли группу рыбаков на Онежском озере. Отрыв льдины с двумя рыбаками-любителями в акватории Онежского озера произошел в ночь на 20 января в районе деревни Щелейки Подпорожского района Ленобласти, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

ГУ МЧС России по Ленобласти Вертолёт МЧС России

К месту ЧП готовы были выдвинуться сотрудники МЧС и поисково-спасательных служб из Ленобласти, Карелии и Вологодской области. Однако из-за плохой погоды, в условиях сильного ветра и волнения на воде, суда на воздушных подушках не могли подойти к оторвавшейся льдине.

«Большая льдина, несёт нас быстро», — сообщали спасателям оказавшиеся в смертельной опасности рыбаки.

Тогда вертолёт Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с воздуха обнаружил людей и завис над льдиной на высоте всего 30-50 см. Рыбаков удалось загрузить на борт вместе с вещами и доставить в медцентр МЧС России им. А. М. Никифорова в Петербурге для осмотра. В госпитализации спасенные не нуждались.

Всего к поискам были привлечены три плавательных средства из Ленинградской и Вологодской областей и Республики Карелия, 18 человек, семь единиц техники.