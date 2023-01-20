Москва, 20 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Законопроект о запрете на усыновление детей из России в недружественные страны Госдума может рассмотреть в первом чтении 16 февраля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, это следует из календаря законопроектной деятельности парламентариев на февраль.

Annette Riedl/dpa/picture-alliance/ТАСС Сирота

Поправками в Семейный кодекс, предложенными депутатами четырех фракций — КПРФ, СРЗП, ЛДПР и «Новые люди», планируется установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством России перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации. Таким образом, запрет может распространиться не только на США, но еще и на 48 стран.

Комитет Госдумы по вопросам семьи ранее не смог подготовить законопроект к первому чтению из-за отсутствия отзыва правительства.

В итоге парламентарии приняли решение перенести обсуждение законопроекта, который уже стоял в плане приоритетной законопроектной работы палаты парламента на 24 января. Комитет 18 января дал правительству две недели на направление официального отзыва.

В целом в Госдуме настроены внимательно отнестись ко всем нюансам инициативы.

«Что касается усыновлений другими гражданами, то необходимо осторожно подходить к этому чувствительному вопросу. Не мешать его с политикой. Исходить исключительно из благополучия ребенка», — отметил депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия»).