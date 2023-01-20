Москва, 20 января, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Девятилетняя девочка из Москвы решила проверить, чему она научилась на актерских курсах, и изобразила похищение. Школьница выловила на улице девушку и поведала ей страшную историю, что ее похитил неизвестный азиатской внешности и пытался засунуть ее в шкаф для хранения пожарного крана. Рассказ был настолько убедительным, что девушка вызвала на место сотрудников полиции. Одновременно с полицейскими на место приехала и мама школьницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция России

«Девушка рассказала, что встретила школьницу около подъезда, и та рассказала о похищении. Якобы она вышла гулять с собакой, но на нее в этот момент напал мигрант», — сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Когда полицейские стали опрашивать девочку, чтобы попробовать задержать маньяка по горячим следам, то школьница призналась, что никакого «злого дяди» не существует и что ее никто не похищал. Как оказалось, девятилетняя москвичка посещает школу актерского мастерства «Ералаш» и вся история была проверкой своего таланта. Девочка прикинулась жертвой, чтобы посмотреть, насколько прохожие могут поверить в ее выдумку.

Мама девочки лишь подтвердила слова своей дочери, добавив, что девочка с раннего возраста любит привлекать к себе внимание.

«Она давно выступает на профессиональной сцене, всегда умела показать различные эмоции и заставить зрителя ей поверить», — рассказала полиции мать актрисы.

Сейчас из-за безобидной детской шалости полиция проверяет родителей девочки. Также правоохранители провели беседу со школьницей, которая пообещала больше не проверять свое мастерство таким способом.