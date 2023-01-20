Москва, 20 января, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Почти половина микропредприятий России отметили снижение выручки в 2022 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, который провели общественные и коммерческие организации.

Maksim Konstantinov Выручка

В исследовании отмечается, что сокращение выручки отметили 42% предприятий, 18% — сообщили об увеличении, 40% — сохранении показателя на уровне 2021 года. Сообщается, что с сокращение доходов столкнулась треть малых предприятий и четверть средних.

Среди причин уменьшения выручки были названы: снижение спроса на товары, экономическая неопределенность, усложнение финансовых и логистических цепочек, нехватка кадров.

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Общее количество малых и средних предприятий в стране за год увеличилось на 2,1%, до 6 миллионов. По данным «Опоры России», больше всего их число выросло в Калмыкии (+20,9%), Чечне (+12,2%), Ингушетии (+11,8%), Тыве (+7,9%) и Москве (+7%).

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, приводя данные цифровой платформы МСП. РФ, сообщил, что доходы малого и среднего бизнеса в прошлом году составили 21,6 трлн рублей, что на 10% по сравнению с 2021 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин в Ашхабаде встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

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