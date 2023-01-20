Москва, 20 января, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Законопроект о праве Росгвардии прикомандировывать сотрудников и военнослужащих к органам госвласти и организациям внесли в Госдуму депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия

«Мы восполняем пробел в законодательстве, распространяя на войска национальной гвардии практику, уже много лет действующую в других силовых ведомствах», — пояснил Пискарёв.

Согласно предлагаемым изменениям, для выполнения возложенных на войска национальной гвардии задач военнослужащие и сотрудники Росгвардии смогут быть прикомандированы к государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности с оставлением их на военной службе и сохранением имеющихся социальных гарантий.

Ранее Минобороны предложило повысить оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств, включая МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, ФСИН, ФССП, Следственный комитет, Генпрокуратуру, Росгвардию, рост должен составить 1,105 раза, или 10,5%.