Москва, 20 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Историю рядового Сергея Пущина, который был призван по мобилизации в сентябре, рассказало 18 января Министерство обороны РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Пущин работал в водоканале, а за год до начала спецоперации записался в резервисты. Сейчас он участвует в боевых действиях в Донбассе, чтобы защитить мирных жителей новых российских территорий.

«Это большей части освобождение мирных жителей. Не месть, не работа. А чтобы мирные жители жили спокойно», — сказал Пущин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ рассказали о работе зенитно-ракетных комплексов «Бук».