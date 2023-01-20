Минобороны РФ рассказало историю рядового Сергея Пущина
Москва, 20 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Историю рядового Сергея Пущина, который был призван по мобилизации в сентябре, рассказало 18 января Министерство обороны РФ.
Александр Погожев ИА REGNUM
СВО
Пущин работал в водоканале, а за год до начала спецоперации записался в резервисты. Сейчас он участвует в боевых действиях в Донбассе, чтобы защитить мирных жителей новых российских территорий.
«Это большей части освобождение мирных жителей. Не месть, не работа. А чтобы мирные жители жили спокойно», — сказал Пущин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минобороны РФ рассказали о работе зенитно-ракетных комплексов «Бук».