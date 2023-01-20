Вашингтон, 20 января, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Вокруг Запорожской АЭС необходимо срочно создать зону безопасности, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Global Look Press/Keystone Press Agency Рафаэль Гросси

По его словам, с развитием конфликта ситуация на восточном фронте накаляется.

«Поэтому я считаю, что сейчас как никогда важно и крайне необходимо принятие некоторых промежуточных мер по защите ядерного объекта», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Запорожской АЭС продолжает оставаться сложной, так как обстрелы со стороны Киева не прекращаются.

Отметим, что 11 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Россию и надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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