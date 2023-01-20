Ставрополь, 20 января, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Ставропольский краевой суд 20 января признал геноцидом зверства нацистов, совершённые в регионе в годы Великой Отечественной войны.

Ссоженная нацистами деревня

В ходе изучения архивных материалов следователями СК России были получены документированные свидетельства зверств нацистов и в населенных пунктах Ставропольского края.

«Следователи СКР установили обстоятельства расстрела военнослужащими немецкой армии мирных жителей в селе Преградном в августе 1942 года. Захоронены они были там же. В июле 2020 года сотрудниками СКР на месте совершения указанного преступления были проведены поисковые работы. В результате этого были обнаружены скелетированные останки не менее 12 человек, подвергшихся жестокому уничтожению», — пояснили в Следственном комитете России.

Ранее суды признавали факты геноцида в Ростовской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Брянской областях, в Крыму и Ленинграде.

Напомним, за период оккупации фашисты нанесли Ставрополью огромный ущерб, превышающий 14,5 млрд рублей. Уничтожены более 32 тысяч человек гражданского населения.

Были разрушены все важные культурные и хозяйственные объекты, все средства коммуникации и связи, более пяти тысяч зданий промышленно-производственного значения, вся госпитальная сеть. В целом с учётом миграционных и мобилизационных процессов, смертности численность населения сократилась на треть. Демографические показатели соотношения мужчин и женщин в крае являлись одними из самых критических в стране: на 100 мужчин в возрасте от 16 до 55 лет приходилось 260 женщин.

Нацисты на оккупированной территории

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Сам Ставрополь был оккупирован фашистами 3 августа 1942 года. Исторический сайт публикует воспоминания горожанки Зинаиды Терентьевны Мастрюковой, которой в годы войны было 9 лет:

«Жили мы на улице Орджоникидзе, 36 в большом многоквартирном дворе. Как-то утром мы увидели, что по улице движется большая толпа людей с белыми повязками на рукавах. Люди двигались к Ярмарочной площади, которая находилась в стороне ж/д вокзала. Мы, детишки, глазели на непонятную толпу и, любопытствуя, побежали за ней. На Ярмарочной площади у людей отбирали ценности, избивая тех, кто не желал с ними расставаться. Потом их сажали в машины и увозили в сторону села Михайловского.

Через несколько дней мы с мамой погрузили вещи на тачку и отправились менять их на продукты в сторону Пелагиады. Когда мы проходили через яр, я закричала: »Мама, смотри — нога!». Мама прижала меня и сказала: »Доченька, не надо туда смотреть». Немцы расстреляли евреев в яру и только слегка присыпали землей. Потом хоронили их как следует жители самой Пелагиады».

Известно, что 10 августа 1942 года в Ставрополе немцы умертвили окисью углерода в машинах 660 больных психиатрической больницы. 12 августа немцы вывезли в район аэродрома три тысячи пятьсот жителей еврейской национальности и расстреляли их из автоматов. 15 августа вывезли на территорию психиатрической больницы еще пятьсот граждан еврейской национальности, расстреляли и закрыли в силосных ямах. Кроме этих массовых убийств, немцы арестовывали и уничтожали русское население города — людей, им нежелательных по тем или иным причинам. По свидетельствам очевидцев, прежде чем расстрелять пленных, гестаповцы избивали стариков и детей, а женщин увозили в соседний лес и насиловали.

Расстрелы советских граждан

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В 2019 году из типографии вышла коллективная монография историков «Ставропольский край в период Великой Отечественной войны (1941–1945)». В книге анализируется система оккупационной политики немецких захватчиков. Ее основой на территории Ставропольского края стал геноцид.

Массовые расстрелы проводились в городах и сёлах края. В Ставрополе во время оккупации погибли 8 тысяч, в Минеральных Водах — 10 тысяч, в Пятигорске — 3 тысячи, в Кисловодске — 3 тысячи, в Черкесске — 2350 человек. Авторы установили, что гитлеровские оккупационные власти отправили на каторжный труд в Германию более 122 тыс. представителей Северного Кавказа, в том числе из Ставропольского края — 990 человек. А в целом в период оккупации враг нанес ущерб народному хозяйству края на 14,6 млрд руб. (в ценах 1944 г.).

Как сообщало ИА REGNUM, суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в 1941–1945 годах.

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