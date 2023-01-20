Петергоф, Санкт-Петербург, 20 января, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Учитель информатики из гимназии в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга задержан по подозрению в педофилии. По данным следствия, его жертвой стала 13-летняя гимназистка.

Boris Roessler/dpa Задержание

По данным агентства «Оперативное прикрытие», заявление в отношении 31-летнего педагога написали 16 января родители девочки. Через два дня Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»), а 19 января учитель был задержан и отправлен в изолятор временного содержания.

По версии следствия, в период с 23 по 26 декабря 2022 года в своей квартире на Ропшинском шоссе педагог совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней. За это преступление грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была избрана мера пресечения обвиняемому в совершении преступлений в отношении половой неприкосновенности детей и распространении порнографии. Мужчина, в 2022 году недолго проработавший в одной из школ Пушкинского района звукорежиссером и ведущим фотокружка, отправлен в СИЗО на время следствия.

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