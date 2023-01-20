Вашингтон, 20 января, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Отдельные хоккеисты могут самостоятельно принимать решения по участию в тех или иных акциях и следовать своим убеждениям. Об этом 20 января заявил комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн, комментируя ситуацию с защитником «Филадельфии» Иваном Проворовым.

Graham Hughes/Global Look Press Иван Проворов (в центре)

«Я предлагаю сосредоточиться на тех 700 игроках НХЛ, которые взяли на себя обязательства в рамках общественной миссии, чтобы сделать нашу игру гостеприимной и инклюзивной, а не на одном или двух игроках, которые могут иметь некоторые проблемы по личным причинам», — приводит слова Беттмэна «СЭ».

По его словам, отдельные игроки будут принимать решения самостоятельно и следовать своим убеждениям.

Напомним, 18 января перед матчем против «Анахайма» Проворов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ. После этого НХЛ выступила с заявлением, что игроки вольны сами решать, какие инициативы поддерживать.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что отказ Проворова поддержать акцию сексуальных меньшинств в США восприняли как поступок героя.