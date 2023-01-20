Киев, 20 января, 2023, 10:41 — ИА Регнум. В трех областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, сигнал воздушной тревоги объявлен в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях и временно оккупированной Киевом части Запорожья.

Напомним, ранее в Белоруссии стартовали совместные с Россией военные учения авиации.