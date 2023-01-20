Глава МАГАТЭ: победителей в ядерной войне не будет
Победителей в ядерной войне быть не может — Гросси
Вашингтон, 20 января, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Победителей в ядерной войне быть не может, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев, комментируя заявления на экономическом форуме в Давосе о том, что Россия должна проиграть, заявил, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной».
По словам посла России в США Анатолия Антонова, Соединенные Штаты фактически ведут против России войну, но не напрямую, а окольно. При этом американский военно-промышленный комплекс получает большие денежные вливания благодаря конфликту на Украине.
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