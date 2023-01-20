Вашингтон, 20 января, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Победителей в ядерной войне быть не может, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Lev Radin/Global Look Press/Keystone Press Agency Рафаэль Гросси

«Победителей в ядерной войне быть не может, и она никогда не должна быть развязана», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев, комментируя заявления на экономическом форуме в Давосе о том, что Россия должна проиграть, заявил, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной».

По словам посла России в США Анатолия Антонова, Соединенные Штаты фактически ведут против России войну, но не напрямую, а окольно. При этом американский военно-промышленный комплекс получает большие денежные вливания благодаря конфликту на Украине.

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