Москва, 20 января, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Объём поставок газа из России в Европу через газотранспортную систему Украины сократился с начала января на 40%. Об этом 20 января сообщили в Газпроме.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки газа

По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, на 20 января подтверждённый Украиной объём транзита газа через ГИС «Суджа» составил 24,4 млн кубометров.

«Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — отметил Куприянов.

С конца мая 2022 года поставки российского газа в Европу через Украину держались на уровне 40-43 млн кубометров в сутки. Но с 4 января 2023 года этот показатель опустился ниже 38 млн кубометров.