Ставрополь, 20 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. В Ставропольском крае суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями и преступлениями против человечности и геноцидом советского народа. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Фашист расстреливает мирное население

В ходе заседаний были заслушаны свидетельские показания людей, которые являются потомками жителей края, в отношении которых совершены преступления против человечности.

Также в ходе заседаний исследовались видеоматериалы о зверствах военных преступников. В частности, установлено, что в период с августа 1942 года по январь 1943 года на территории края немецкие оккупационные власти и их пособники истребили более 28 тыс. мирных жителей и 274 пленных красноармейца.

В суде отметили, что исковое заявление, которое подала прокуратура Ставропольского края, было удовлетворено в полном объёме.