Ашхабад, 20 января, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин в Ашхабаде встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом 20 января сообщает пресс-служба правительства России.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Встреча Михаила Мишустина и Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде

Встреча проходит в формате «тет-а-тет». Ранее Мишустин прибыл в дом приемов верхней палаты парламента Туркменистана, где встретился с председателем палаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

19–20 января в Ашхабаде проходит Российско-Туркменский бизнес-форум. Со стороны России в нём принимают участие более 300 представителей организаций и деловых кругов. Мишустин выступил на пленарной сессии этого форума.

Председатель правительства России в Ашхабаде возложил венок к мемориальному комплексу «Народная память», а 19 января побывал в совместной туркмено-российской школе имени А. С. Пушкина.

Читайте также: Мишустин рассказал о совместных проектах России и Туркменистана